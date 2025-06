Sky conferma ASRL: nuovo blitz dall’Arabia, la Roma chiude il cerchio

I giallorossi si stanno muovendo in modo frenetico: il bis è servito, i nuovi clamorosi spiragli riannodano il filo

Si prospettano giorni di nevralgica importanza in chiave operativa per la Roma soprattutto sul fronte uscite. Il tentativo di mettere a bilancio plusvalenze importanti entro il 30 giugno sta orientando le mosse dell’area tecnica giallorossa alla ricerca di spunti chiave soprattutto alla voce cessioni.

In maniera significativa non sono poche le piste caldeggiate o comunque vagliate dai capitolini in tempi e in modi diversi. In questi ultimi giorni è ad esempio ritornata in auge la possibile cessione di Ndicka che continua ad avere diversi estimatori soprattutto in Spagna, ma non solo. Qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, i capitolini non potrebbero non prenderla in considerazione. Il tutto senza trascurare gli apprezzamenti palesati in Turchia, Francia e Italia per Eldor Shomurodov e la situazione legata al futuro di Angelino che si prospetta più incerta che mai. A tal proposito, emergono ora nuove indiscrezioni in merito alla nuova papabile destinazione dell’esterno mancino che vi avevamo anticipato in tempi non sospetti.

Nuovo incrocio Roma in Arabia: indiscrezione ASRL confermata

Il 21 giugno AsRomalive.it aveva anticipato l’interessamento di un altro club saudita per Angelino. Prima ancora che naufragasse definitivamente l’operazione con l’Al-Hilal, infatti, l’Al-Nassr ha cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Indiscrezione confermata da Sky che ha ribadito il gradimento mostrato da diverse compagini della Saudi Pro League per l’esterno mancino di proprietà della Roma. Il tutto senza trascurare un’irruzione dell’Atletico Madrid che sta monitorando con un certo interesse gli intrecci per la fascia mancina. Reduce da una stagione importante sotto tanti punti di vista, grazie alla quale è riuscito a portare a 4 gol e 7 assist il bottino complessivo da quando veste la maglia della Roma, Angelino sta comunque calamitando anche l’interesse di diverse squadre di Premier League.

Sunderland, Bournemouth e Crystal Palace hanno infatti inserito il classe ’97 nativo di Coristanco nelle rispettive liste dei desideri. Dal canto suo, i giallorossi avevano trovato l’accordo con l’Al-Hilal sulla base di una valutazione complessiva di circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus e al momento non appaiono intenzionati a fare sconti. I prossimi giorni rappresenteranno un autentico turning point sotto questo punto di vista. Ad ogni modo, il pressing dall’Arabia non è comunque diminuito, anzi. Archiviata la pista che avrebbe portato Angelino alla corte di Simone Inzaghi, l’opzione saudita resta assolutamente in piedi.