Ha chiamato Gasperini: stipendio dimezzato per la Roma

Per la Roma di Gasperini bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Dopo aver effettuato due profondi ribaltoni sia in panchina (il cambio tra Ranieri e Gasperini) che in dirigenza (Massara al posto di Frederic Massara), di fatto, la Roma ha un’altra priorità. Entro il 30 giugno, a causa dei soliti paletti imposti dal fair play finanziario, il club giallorosso deve infatti compiere una plusvalenza di circa 10 milioni di euro.

Proprio per questo motivo, dunque, intorno alla Roma si sta parlando molto di cessione. Il nome ‘più caldo’ in uscita è sicuramente quella di Angelino. Il laterale spagnolo, dopo il mancato passaggio all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, è quindi il calciatore più indiziato a lasciare il team capitolino in questi giorni.

Frederic Massara, oltre ad Angelino, ha ovviamente delle alternative per raggiungere questa plusvalenza di 10 milioni, ovvero i vari Celik, Paredes, Cherubini e Cristante. Ma per la Roma di Gasperini bisogna segnalare una grossa novità che riguarda un possibile colpo in entrata.

Roma, un giocatore è pronto a fare di tutto per diventare un calciatore giallorosso: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Kessie avrebbe una gran voglia di tornare a lavorare proprio con Gian Piero Gasperini. Tra le parti, di fatto, ci sono stati anche dei contatti esplorativi, mentre un’accelerata potrebbe esserci nei primi giorni di luglio.

Una volta che la Roma avrà sistemato la questione cessione entro il 30 giugno, infatti, Frederic Massara si potrà concentrare su regalare nuovi giocatori a Gian Piero Gasperini. Il cartellino di Kessie, che ora milita nell’Al-Ahli, è di 14 milioni di euro.

Mentre il suo ingaggio è di ben 12 milioni di euro all’anno, ma la voglia di tornare ad essere un calciatore del tecnico di Grugliasco potrebbe essere la mossa decisiva. Kessie, infatti, sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di diventare un giocatore della Roma. Nei prossimi giorni, dunque, si attendono delle novità sul futuro del centrocampista.