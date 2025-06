Un americano a Roma, saldi già iniziati: è perfetto per Gasperini

La Roma di Gasperini potrebbe accogliere un giocatore statunitense: ecco le ultime notizie.

La Roma, dunque, è impegnata ovviamente in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa, infatti, il team capitolino ha bisogno di profondi cambiamenti per cercare di centrare il primissimo obiettivo della prossima stagione: qualificazione della Champions League.

In queste settimane, infatti, intorno alla Roma ci sono tante indiscrezioni. Anche perché il club giallorosso deve compiere una plusvalenza di circa 10 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare i soliti paletti del fair play finanziario. Anche se, ovviamente, Frederic Massara sta vagliando diversi profili per rinforzare la squadra agli ordini di Gasperini.

Il ‘nuovo’ direttore sportivo della Roma, infatti, non ha la minima intenzione di farsi scappare possibili occasioni in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna segnalare delle grosse novità molto importanti.

Calciomercato Roma, pronto un nuovo colpo per Gasperini: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sportivo’, dopo la retrocessione dei Lione in Ligue 2, diversi giocatori potrebbero infatti cambiare squadra. Tra i calciatori del team francese accostato alla Roma bisogna sicuramente inserire Mikautadze, ma ci sono altri tre profili che potrebbero fa comodo a Gian Piero Gasperini.

Il primo è Moussa Niakhaté, anche se nel prossimo inverno sarà impegnato con il suo Senegal nella Coppa d’Africa. Tale aspetto, ovviamente, fa innescare una serie di riflessioni alla Roma. Ma Frederic Massara potrebbe comunque fiondarsi su altri due giocatori: Fofana e Tanners Tessmann.

Il primo, 11 gol nella stagione appena terminata, costerebbe 30 milioni di euro, ma lo scontro potrebbe rappresentare una grossa occasione per la Roma. Mentre Tanners Tessman potrebbe tornare in Serie A, visto che è un centrocampista del Venezia. Lo statunitense, di fatto, sarebbe un ottimo colpo per rinforzare la batteria di riserve pronte a dare una mano ai titolari.