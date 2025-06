Calciomercato Roma, accordo totale col Milan: ha già avvisato il club

In casa Roma bisogna segnalare una novità di calciomercato che riguarda il Milan di Max Allegri.

In casa Roma, dopo il quinto posto raggiunto l’anno scorso, ci sono stati dei profondi cambiamenti. Il primo è stato ovviamente quello visto in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. La seconda novità, invece, è avvenuta dal punto di vista dirigenziale, ovvero con l’addio di Florent Ghisolfi ed il ritorno di Frederic Massara.

Una volta archiviate queste scelte importanti, di fatto, la luce dei riflettori della Roma si è spostata ovviamente sulla campagna acquisti di sessione estiva di calciomercato. Anche perché, considerando sempre i soliti paletti del fair play finanziario , il club capitolino entro il 30 giugno deve compiere una plusvalenza di una decina di milioni di euro.

In casa Roma, dunque, si stanno facendo tanti nomi di giocatori che dovrebbero cambiare aria nei prossimi giorni: da Celik, passando per Cristante e Cherubini, ad Angelino e Paredes. Nel frattempo, però, per il team giallorosso bisogna segnalare una novità che riguarda anche il Milan di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, Roma beffata dal Milan di Allegri: i dettagli

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Ardon Jashari ha avvisato il Club Brugge la sua volontà di diventare un nuovo giocatore della squadra rossonera. Il Milan, tra l’altro, è arrivato ad offrire 27 milioni di euro più 5 di bonus per il centrocampista, mentre il club belga vorrebbe arrivare ad una quarantina di milioni.

Nelle prossime ore, dunque, il Milan valuterà se compiere o meno un rilancio, ma ha dalla sua il sì del calciatore svizzero. La Roma, accostata più volte a Jashari, dovrà quindi cambiare obiettivo per rinforzare il proprio reparto centrocampo.