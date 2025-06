Calciomercato Roma, UFFICIALE: il portiere ha firmato

Per il calciomercato è arrivato l’annuncio ufficiale della firma di un portiere.

La Roma dei Friedkin, di fatto, deve necessariamente rispettare una scadenza, ovvero quella del 30 giugno. Entro questa data, infatti, il club capitolino deve compiere una plusvalenza di circa 10 milioni di euro per rispettare i ‘soliti’ paletti del fair play finanziario. Proprio per questo motivo, dunque, intorno al club capitolino ci sono tante indiscrezioni che riguardano il calciomercato in uscita.

Il nome più caldo a lasciare la Roma è sicuramente quello di Angelino, anche se dopo il mancato passaggio all’Al-Hilal di Simone Inzaghi il tutto si è un po’ rallentato. Frederic Massara, quindi, è al lavoro per cercare di piazzare altri giocatori: da Celik, passando per il giovane Cherubini, a Cristante e Leandro Paredes.

Proprio il passaggio del centrocampista argentino al Boca Juniors, dopo tantissimo clamore, sembra finalmente in procinto di concretizzarsi nelle prossime ore. Nel frattempo, però, per la Roma bisogna registrare una comunicazione ufficiale che riguarda il futuro di un estremo difensore.

Roma, annuncio ufficiale sulla firma di un estremo difensore: l’aggiornamento

Come comunicato dallo stesso club giallorosso, esattamente con un tweet pubblicato sul proprio profilo di X, Slim Bouaskar ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Il giovanissimo portiere, classe 2009, ha firmato un contratto con la Roma fino al 2028.

Slim Bouaskar, dopo un’ottima annata con l’Under 16 giallorossa allenata da mister Scala, si è dunque legato ancora di più al team capitolino. In attesa del rinnovo di Mile Svilar, di fatto, in casa Roma c’è stato il rinnovo di un altro portiere.

Sul prolungamento contrattuale dell’estremo difensore, infatti, ancora non ci sono novità. Tuttavia, al netto di incredibili colpi di scena, Mile Svilar rinnoverà il suo contratto con la Roma.