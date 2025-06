Mourinho show, la Juve resta fregata: il motivo è incredibile

La Juve è rimasta ‘fregata’ per colpa dello stesso José Mourinho.

Dopo le prime due vittorie contro l’Al-Ain e il Wydad AC, di fatto, la Juventus di Igor Tudor ha rimediato ieri sera la sua prima sconfitta al Mondiale per Club. Il Manchester City di Pep Guardiola, infatti, ha vinto per 5-2 l’ultima gara della fase a gironi di questa nuova competizione.

La Juventus, infatti, aveva già staccato il pass per gli ottavi di finale, dove martedì prossimo incontrerà il Real Madrid di Xabi Alonso. Tuttavia, oltre al Mondiale per Club, per la ‘Vecchia Signora’ è ovviamente tempo anche del calciomercato. Anche perché la squadra agli ordini di Igor Tudor ha bisogno di rinforzi per tornare a competere per la vittoria finale del campionato.

A seguito di tutto ciò, di fatto, intorno alla Juventus bisogna registrare tante indiscrezioni di calciomercato. Proprio su una di queste voci bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano anche l’ex tecnico giallorosso José Mourinho.

Calciomercato Juventus, Mourinho può rovinare i piani bianconeri: ecco perché

Secondo quanto riportato dal media turco ‘fanatik.com’, infatti, il Fenerbahce dell’allenatore portoghese ha scaricato Jadon Sancho. Il club turco si era mosso per l’attaccante esterno inglese, ma ora ha deciso di cambiare obiettivo. A prendere questa decisione è stato lo stesso José Mourinho, il quale sarebbe stato avvisato da Ruben Amorim della poca dedizione al lavoro dell’ex Borussia Dortmund e Chelsea.

Il Fenerbahce, dunque, ha sospeso al momento la trattativa per Jadon Sancho. Per la Juve, quindi, bisogna togliere una concorrente in meno nella corsa al calciatore inglese, anche se questa motivazione dovrà far riflettere i dirigenti della ‘Vecchia Signora’.

La Juventus, infatti, non può permettersi di prendere giocatori con un lauto ingaggio e che non abbiano voglia di dare tutto per i colori bianconeri. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se il team piemontese riuscirà a prendere o meno Jadon Sancho.