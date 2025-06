Addio Roma dopo sei mesi: cessione a sorpresa

La Roma, dopo appena sei mesi, è pronta a dire addio ad un calciatore.

Dopo aver cambiato sia il direttore sportivo che l’allenatore, di fatto, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, infatti, la squadra giallorossa ha bisogno di rinforzi per cercare di avere una rosa che sia in grado di rispondere presente alle indicazioni del tecnico di Grugliasco.

Tuttavia, visti i ‘soliti’ paletti da rispettare per colpa del fair play finanziario, la Roma entro il 30 giugno deve assolutamente compiere una plusvalenza di circa una decina di milioni di euro. Frederic Massara, dunque, è al lavoro per cercare di piazzare alcune cessioni in così poco tempo.

A seguito di tutto ciò, ovviamente, tanti giocatori della Roma sono accostati in questi giorni ad altri club. Proprio su uno di questi, di fatto, bisogna segnalare una cessione a ‘sorpresa’.

Calciomercato Roma, giocatore pronto ai saluti dopo appena sei mesi: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del portale ‘transferfeed.com’, infatti, il Feyenoord starebbe pensando di acquisire a titolo definitivo le prestazioni di un giocatore di proprietà della Roma. Il calciatore in questione è Salah-Eddine, preso dal team giallorosso lo scorso inverno per 10 milioni da un’altra squadra olandese: il Twente.

Il terzino sinistro, dunque, potrebbe lasciare la Roma dopo appena sei mesi dal suo arrivo nella Capitale. Nelle undici gare giocate con la maglia giallorossa, di fatto, Salah-Eddine non ha convinto i dirigenti romanisti per confermare la sua permanenza.

Ma c’è da dire che, visto l’importante investimento fatto lo scorso febbraio, la Roma non svenderà il calciatore. Il Feyenoord, dunque, è chiamato a presentare un’offerta molto importante per soddisfare le esigenze economie del club giallorosso.