Guardiola lo manda alla Roma: accordo bianconero

La Roma ha ricevuto delle notizie di calciomercato direttamente dal Manchester City di Pep Guardiola.

Queste settimane per il mondo del calcio sono contraddistinte da due fattori principali, ovvero la prima edizione del Mondiale per Club ed il calciomercato. Molte squadre, infatti, sono impegnate su questo doppio binario, mentre le altre sono al centro di tante indiscrezioni di mercato.

La stessa Roma, infatti, è ovviamente al centro di voci sia in entrata che in uscita. Anche perché il club giallorosso deve compiere una plusvalenza di una decina di milioni di euro entro il 30 giugno. Proprio per questo motivo, dunque, tanti giocatori capitolini sono accostati in questi giorni a diverse squadre.

Tra questi bisogna sicuramente inserire i vari Angelino, Celik, il giovane Cherubini e lo stesso Bryan Cristante. Nel frattempo, però, in casa Roma bisogna registrare un aggiornamento molto importante che riguarda anche Pep Guardiola.

Calciomercato, il Manchester City di Guardiola è pronto a fare un ‘favore’ alla Roma’: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘giveme.sport’, infatti, il Manchester City sta facendo sul serio per Tino Livramento del Newcastle di Eddie Howe. Nei prossimi giorni, dunque, il club di Pep Guardiola cercherà di ingaggiare il calciatore inglese dal team bianconero.

Questa, ovviamente, è un’ottima notizia per la Roma. Se il Manchester City dovesse prendere Tino Livramento dal Newcastle, infatti, lascerebbe andare via Wesley del Flamengo.

La Roma, come confermato dallo stesso laterale brasiliano in un’intervista di qualche giorno fa, è dunque sulle tracce del calciatore. Ma su Wesley bisogna segnalare aanche l’interesse della stessa Juventus.