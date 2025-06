Rescissione col Barcellona e offerta Milan: Allegri batte la Juve

Per il Milan di Allegri, di fatto, bisogna segnalare una vittoria di calciomercato ai danni della stessa Juve.

Il Milan, di fatto, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Dopo la stagione deludentissima dell’anno scorso, infatti, il team rossonero ha dovuto compiere dei profrondi cambiamenti. Il primo è arrivato dal punto di vista dirigenziale, visto che Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del club meneghino.

Il secondo, invece, è avvenuto in panchina, ovvero con il cambio della guida tecnica tra Sergio Conceicao e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, dunque, avrà il compito di far tornare il Milan almeno in Champions League. Ma il team milanista, ovviamente, è al lavoro per rinforzarsi proprio per cercare di raggiungere l’obiettivo di staccare il pass per la massima competizione europea per club.

Il Milan, dunque, ha già chiuso per l’arrivo di Luka Modric. Mentre per Samuele Ricci, almeno secondo le ultime indiwscrezioni, è davvero quasi fatta. Tuttavia, oltre al croato e al centrocampista italiano, Igli Tare potrebbe approffittare della particolare situazione di un giocatore del Barcellona.

Calciomercato Milan, Tare pronto ad approfittare di un’occasione che arriva dal Barcellona: le ultime

Come riportato dalla redazione di ‘elgoldigital.com’, infatti, Christensen è sicuramente tra i giocatori del team blaugrana con le valigie pronte. Anche perché la stagione scorsa il difensore centrale danese ha davvero giocato poco con Flick.

Il Barcellona sarebbe disposto a cedere Christensen per circa 8 milioni di euro, considerando che il calciatore ha solo un altro anno di contratto. Tuttavia, oltre alla possibile cessione, il club catalano potrebbe anche rescindere con il danese proprio con l’intento di agevolare il suo addio.

I blaugrana, di fatto, hanno bisogno di far andar via per avere più margini di manovra per possibili arrivi. Il Milan, dunque, sembrerebbe il club in pole position per approfittare di questa possibile occasione di calciomercato. Anche la Juve è stata accostata in passata a Christensen, ma la ‘Vecchia Signora’ ha ora cambiato obiettivi.