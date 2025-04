Esonero Ancelotti, la decisione di Florentino Perez dopo il ko contro il Barcellona

La nuova dolorosa sconfitta contro i rivali di sempre ha aggravato la posizione del tecnico di Reggiolo: il patron ha già deciso

Un incubo. Che potrebbe diventare ancor più doloroso qualora, nello scontro diretto che deciderà il destino della Liga il prossimo 11 maggio, le Merengues non riusciranno nell’impresa di espugnare il campo degli acerrimi rivali riaprendo la contesa per la lotta al titolo. Una missione che, se anche portata a termine con successo, potrebbe anche non bastare, considerando l’attuale vantaggio di 4 punti in classifica che i catalani possono vantare.

Allo Stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia è andato in scena, giusto qualche ora fa, il terzo capitolo stagionale dell’infinita saga Barcellona-Real Madrid, con un finale identico rispetto ai due precedenti, sebbene stavolta il Real Madrid sia arrivato a giocarsi le sue chances fino all’ultima azione dell’ultimo secondo.

Dopo le terrificanti scoppole in campionato (0-4 al ‘Bernabeu‘) e a Riyadh nella finale della Supercoppa spagnola (2-5 a favore dei blaugrana) in Andalusia il Barcellona ha alzato un altro trofeo proprio in faccia al ‘nemico’: la Copa del Rey ha preso la via della Catalogna, decretando l’ennesimo addio ad un altro obiettivo stagionale del blasonato club della Capitale.

Carlo Ancelotti, già in bilico dopo la cocente eliminazione patita in Champions per mano dell’Arsenal e a rischio esonero immediato se non avesse portato a casa una vittoria che avrebbe quanto meno reso meno amara una stagione irta di difficoltà, ha conosciuto il suo futuro già nella tarda nottata di ieri. Subito dopo il fischio finale di una partita che ha regalato emozioni fortissime, e e che alla fine ha premiato il Barça grazie al bel gol di Jules Koundé al minuto 116 dei supplementari.

Nuovo ko per Ancelotti: Florentino ha già deciso

Nonostante le rassicuranti dichiarazioni di rito dei diretti protagonisti della turbolenta situazione di casa Real, buona parte della stampa spagnola ha sostenuto, nei giorni scorsi, che perdendo la finale di Copa del Rey contro i catalani avrebbe portato il presidentissimo Florentino Perez ad allontanare Ancelotti con effetto immediato. Anche per dare alla squadra il tempo di abituarsi ad una nuova guida tecnica in vista del Mondiale per Club che prenderà il via tra un mese e mezzo.

Il portale ‘Defensacentral.com‘, un sito interamente dedicato al mondo Real, ha rivelato cosa sia successo a Siviglia subito dopo la dolorosa sconfitta subìta sul campo. A dispetto delle indiscrezioni lanciate nell’etere i giorni scorsi, Florentino avrebbe deciso di continuare con Ancelotti, sebbene la situazione non possa ritenersi del tutto chiusa se ci proiettiamo alla succitata kermesse della FIFA che tanta importanza riveste per un club che ha l’obbligo di vincere qualsiasi cosa a cui partecipa.

Il presidente ha fatto sapere di aver intimato al tecnico di Reggiolo di lottare fino in fondo per conquistare la Liga. una missione che, come detto, non dipende solo dai risultati delle Merengues, scontro diretto a parte. Le voci su un dialogo costante tra Ancelotti e la Federazione brasiliana per un non meglio specificato, come tempi di assunzione dell’incarico, approdo sulla panchina della Seleçao potrebbero fare il resto.

Così come le voci su Xabi Alonso, per molti già idealmente seduto sulla panchina merengue del prossimo anno, nonché il mai sopito interesse mostrato da Ranieri e dalla Roma per convincere ‘Carletto’ a tornare ‘a casa’ a 38 anni dall’ultima volta…