Accordo per Ancelotti: staff deciso, ecco quando firma

Nuova indiscrezione sul futuro del tecnico di Reggiolo, nuovamente accostato alla Roma dopo le voci di un suo addio alla ‘Casa Blanca’

Il futuro, ma anche l’immediato presente, sono appesi ad un filo. Al netto delle tante difficoltà stagionali, fatte di clamorose disfatte – ben due inflitte dai rivali storici del Barcellona, per non parlare della netta eliminazione in Champions League per mano dell’Arsenal – e di obiettivi abbandonati troppo presto, ‘Los Galacticos’ di Florentino Perez possono ancora dare un senso a questa annata, la prima con Kylian Mbappé a guidare l’attacco dei Blancos.

In campionato il Real insegue i catalani a 4 punti di distanza, con la possibilità, attraverso lo scontro diretto a casa del Barcellona in programma il prossimo 11 maggio, di ridurre ancora le distanze. Intanto, proprio stasera, allo Stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia, andrà in scena l’attesissima finale di Copa Del Rey, prima occasione per Carlo Ancelotti di prendersi la sua rivincita su Hansi Flick, magari alzando al cielo il primo vero trofeo stagionale relativo all’annata in corso.

Basterà un’eventuale vittoria contro la rivale di sempre, a cui accoppiare magari anche la pur difficile conquista della Liga, per confermare Ancelotti sulla panchina del Real fino alla scadenza naturale del suo contratto, prevista per giugno 2026? E se fosse lo stesso tecnico, dopo la doppia impresa – o dopo il fallimento stagionale – a decidere di salutare tutti? La questione è aperta. Ma forse non quanto si possa credere.

Ancelotti al Brasile, si tratta: “Questione di tempo”

Accostato alla panchina della Roma come erede di Claudio Ranieri per un ritorno nella Capitale che avverrebbe a 38 anni di distanza dal suo addio come calciatore giallorosso, il tecnico di Reggiolo è da almeno due anni il sogno (quasi) proibito della CBF, la Federazione brasiliana a caccia di un allenatore di prestigio a cui affidare una Seleçao un po’ allo sbando negli ultimi anni.

Complici le tante indiscrezioni su un quasi naturale approdo di Xabi Alonso – ex leggenda del centrocampo madridista da calciatore e valido condottiero del Bayer Leverkusen – sulla panchina delle Merengues, il futuro di Ancelotti sembra segnato. Sarà addio al Real, dicono in tanti. Ma il domani sembra non potersi tingere di giallorosso nemmeno stavolta.

“QUESTÃO DE TEMPO” CBF vê negociação para Ancelotti assumir Seleção avançar e já abre debate sobre comissão técnica.https://t.co/UI0GzvRClW — ge (@geglobo) April 25, 2025

Come riferito su X dal portale ‘Geglobo’ infatti, la CBF vede ‘avanzare la trattativa per l’arrivo di Ancelotti alla guida della Nazionale, avendo già aperto un dibattito in commissione tecnica‘. Sarebbe solo una questione di tempo la firma dell’allenatore per accettare il prestigioso incarico sulla bollente panchina della Seleçao.

L’interesse reciproco ha fatto sì che nelle ultime settimane si siano potuti discutere anche di argomenti quotidiani. Si prevede che Ancelotti arriverà in Nazionale accompagnato da due assistenti: il figlio Davide e l’altro italiano Francesco Mauri. Inizialmente si era ipotizzato che Davide avrebbe iniziato la carriera da allenatore e avrebbe affiancato il padre solo ai Mondiali come collaboratore, ma il volo in solitaria arriverà più avanti, secondo quanto riportato dal portale sudamericano.