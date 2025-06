Roma, rifiuto e plusvalenza saltata: resta in Serie A

Calciomercato Roma, rifiuto e plusvalenza saltata: al momento l’affare è totalmente in standby perché il giocatore non è convinto della destinazione. La situazione

Dal primo luglio, quindi da martedì, Massara potrà iniziare a pensare solamente alle entrate. Sì, perché qualcuno a Trigoria dovrà per forza di cose arrivare, e qualcuno che vada a sostituire soprattutto quei giocatori in uscita che i giallorossi hanno deciso di sacrificare.

Se per Angelino e Ndicka si sono mossi anche dall’Arabia Saudita (qui i dettagli), ci sono altri elementi che, nonostante siano ancora a Trigoria, di possibilità di rimanerci ne hanno poche. La Roma sta cercando di sistemarli. Parliamo di Abraham – offerta dallo Zenit – e anche di Shomurodov. Su quest’ultimo, nei giorni scorsi, si è parlato con insistenza di un’offerta turca, precisamente dal Basaksehir. Ma secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, è tutto fermo.

Calciomercato Roma, la situazione Shomurodov

Il motivo è presto spiegato: il giocatore al momento ha messo in standby la destinazione turca perché vorrebbe rimanere in Serie A. E si è parlato anche di un’offerta della Cremonese. Per l’uzbeko, però, Massara non può accettare delle offerte inferiori ai sei milioni di euro e appare difficile che la formazione neopromossa possa spingersi verso queste cifre.

Shomurodov, ricordiamo, nella seconda parte di stagione aveva rinnovato il proprio contratto con la Roma ma si è capito sin da subito che sarebbe stato uno degli elementi sacrificabili dentro il club. L’opzione turca sembrava la migliore, un affare cotto e mangiato in breve tempo, ma la destinazione, è evidente, non convince del tutto Shomurodov che è in attesa della chiamata in A.

Altro tempo perso, insomma, per Massara che come sappiamo entro il prossimo 30 giugno dovrebbe piazzare delle plusvalenze per circa 10 milioni di euro per rimanere dentro i paletti della Uefa.