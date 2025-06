Clausola galeotta e addio Roma: Abraham ancora in Serie A | ASRL

In casa Roma, di fatto, ci sono altre novità sul futuro di Tammy Abraham.

La Roma ha compiuto dei profondi cambiamenti per il suo futuro. Il primo, ovviamente, quello che ha portato all’avvicendamento in panchina tra Claudio Ranieri (ora diventato dirigente) e Gian Piero Gasperini. Il secondo, invece, è stato l’addio di Florent Ghisolfi ed il ritorno di Frederic Massara.

Una volta compiute queste novità, di fatto, l’attenzione della Roma ora è rivolta verso il calciomercato. Anche perché, considerando proprio l’arrivo di Gian Piero Gasperini, la squadra giallorossa ha bisogno di rinforzarsi in maniera importante. Ma prima, vista l’incombenza di rispettare i paletti del consueto ‘fair play finanziario‘, il club capitolino ha la necessità di vendere.

Entro domani, di fatto, la Roma deve assolutamente realizzare una plusvalenza di una decina di milioni di euro. Tra i giocatori più caldi bisogna sicuramente inserire Tammy Abraham, tornato dal prestito al Milan. Proprio sul centravanti inglese, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Roma, una squadra di Serie A si è mossa per Abraham: le ultime

Secondo quanto riportato dal nostro direttore Daniele Trecca, tramite intermediari, per Tammy Abraham si sono infatti mossi diversi club: dalla Fiorentina al Villarreal, passando per lo Sporting CP ed il Lille, al Brighton e all‘Eintracht di Francoforte. Tuttavia, almeno per il momento, l’unica offerta ufficiale arrivata alla Roma è quella di 20 milioni di euro dello Zenit.

Da sottolineare che tra le squadre che si sono mosse per Tammy Abraham, di fatto, solo il Brighton potrebbe pareggiare la proposta di 5 milioni di euro all’anno fatta dallo Zenit all’attaccante centrale. Sul calciatore inglese, dunque, nelle prossime ore ci potrebbero essere delle importantissime novità.

Vedremo se la Fiorentina di Rocco Commisso riuscirà o meno a compiere dei passi in avanti per Tammy Abraham, che ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro. La cosa certa è che, al netto di colpi di scena, l’ex Chelsea non farà più parte della Roma.