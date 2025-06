Lascia la Juve per andare all’Inter: accordo top secret

Per Inter e Juve, oltre alle gare del Mondiale per Club, bisogna segnalare delle novità in sede di calciomercato.

A differenza delle altre squadre, di fatto, Inter e Juventus sono impegnate su un doppio binario: il Mondiale per il Club ed il calciomercato. Entrambi i club, infatti, si sono qualificati per gli ottavi di finale della prima edizione di questa competizione. La squadra di Cristian Chivu giocherà domani sera contro i brasiliani del Fluminense.

La Juventus, invece, scenderà in campo martedì prossimo contro il Real Madrid di Xabi Alonso. L’Inter, almeno sulla carta, ha sicuramente più possibilità di staccare il pass per i quarti di finale, ma gli uomini di Igor Tudor cercheranno sicuramente di fare di tutto di battere il team spagnolo.

Tuttavia, in attesa di queste due partite così importanti, sia per l’Inter che per la Juventus bisogna segnalare delle importanti notizie di calciomercato. Tra una di queste, tra l’altro, riguarda proprio il possibile passaggio di un giocatore bianconero nel team guidato da Cristian Chivu.

Calciomercato Juve,l’Inter vuole un giocatore di Tudor: ecco tutti i dettagli

Come riportato da Giovanni Albanese, giornalista e tra i massimi esperti del mondo juventino, l’Inter si sta muovendo per Dusan Vlahovic. Il club nerazzurro, dunque, starebbe spingendo il centravanti serbo a puntare i piedi per cercare di andare via l’anno prossimo dalla Juventus da giocatore svincolato.

L’Inter, di fatto, ha dimostrato di essere sempre attenta ai parametri zeri. Beppe Marotta e Piero Ausilio, quindi, stanno lavorando per cercare di vedere l’anno prossimo Dusan Vlahovic con la maglia della ‘Beneamata’.

Nei giorni scorsi si era anche parlato di un interessamento del Milan di Massimiliano Allegri per il centravanti serbo, ma queste voci si sono sicuramente depotenziate. Nelle prossime settimane, dunque, vedremo se Vlahovic resterà alla Juventus per poi salutare tutti una volta che sarà terminata la stagione 2025/26.