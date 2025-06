Lascia la Roma per 20 milioni: accordo totale con i bianconeri

La trattativa è entrata definitivamente nel vivo: l’intesa è stata suggellata in tutti i suoi aspetti. Non ci sono più dubbi a riguardo

Il mercato in uscita della Roma è definitivamente decollato. Dopo i tanti colloqui andati in scena negli ultimi giorni giorni, la maggior parte dei quali si è tramutata in un sostanziale nulla di fatto, i giallorossi hanno impresso l’accelerata tanto attesa a quelle uscite da tempo programmate e perfezionate proprio in queste ore.

E così, in attesa di perfezionare le diverse trattative in cantiere in Serie con Sassuolo e Torino, in serata è trapelata un’altra importante indiscrezione che coinvolge Tammy Abraham. A poche ore di distanza dall’annuncio ufficiale con il quale il Milan ha salutato l’attaccante inglese, infatti, è arrivata la svolta definitiva in merito al futuro dell’ex attaccante del Chelsea, ormai da settimane nel mirino di diversi club turchi. Dopo aver rispedito al mittente la proposta dello Zenit, unica offerta concreta arrivata sul tavolo della Roma, Abraham ha infatti aperto in maniera convinta all’ipotesi Besiktas, con il quale ha trovato un accordo di massima.

A rivelarlo è Fabrizio Romano che svela come i bianconeri di Turchia siano riusciti a strappare il sì della Roma mettendo sul piatto una proposta da 20 milioni di euro, la stessa cifra prospettata dallo Zenit. A fare la differenza è stata però la volontà del ragazzo che questa volta ha accettato la destinazione. Stando così le cose, a mancare sarebbe soltanto gli ultimi dettagli burocratici per ratificare una trattativa ormai definitiva e portata al traguardo. Allo stato attuale della situazione, dunque, Abraham è ufficiosamente un nuovo calciatore del Besiktas: nelle prossime ore sono attese la stretta di mano finale e gli annessi annunci.