Incubo De Rossi: fatto fuori dal grande ex

Per Daniele De Rossi, dopo il mancato ingaggio come ct dell’Italia, bisogna registrare un’altra mazzata.

In casa Roma, di fatto, ci sono stati dei profondi cambiamenti in queste settimane. Il primo è avvenuto in panchina con l’avvicendamento tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Il secondo, invece, ha riguardato il ruolo di direttore sportivo tra Florent Ghisolfi e Frederic Massara.

I Friedkin, dopo i tumulti della scorsa stagione, hanno deciso dunque di rinnovare i punti cardini della Roma. Claudio Ranieri ha sì raddrizzato tutto, sfiorando anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma non bisogna dimenticare i tre cambi di guida tecnica avvenuti nel corso dell’anno.

Il primo ad essere esonerato dai Friedkin, ovviamente, è stato Daniele De Rossi. Per il dopo Ranieri si era parlato anche di un suo possibile ritorno che, però, non si è mai concretizzato. La bandiera giallorossa è stato anche nella lista della FIGC per sostituire Spalletti, ma poi la scelta è ricaduta su Gattuso. Tuttavia, oltre al mancato ingaggio come ct dell’Italia, per l’ex centrocampista bisogna registrare un’altra brutta notizia.

Per De Rossi salta l’ipotesi di una nuova squadra da poter allenatore: chiamano un altro ex Roma

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il profilo in pole position per diventare la nuova guida tecnica della Sampdoria è Salvatore Foti. Il vice allenatore di José Mourinho sia alla Roma che ora al Fenerbahce, quindi, ha scalzato Daniele De Rossi nei piani dei dirigenti blucerchiati.

La Sampdoria, di fatto, con Foti punterebbe sì su un tecnico, ma che ha avuto come maestro un big come José Mourinho. Per Daniele De Rossi, dunque, bisogna scartare un’altra ipotesi di squadra da poter allenatore.

L’ex giocatore ed allenatore della Roma, quindi, dovrà aspettare ancora per tornare a lavorare. Nel frattempo, come ammesso in una recente intervista, lo stesso Daniele De Rossi ha ammesso di essere aperto anche di andare ad allenare all’esterno.