Terremoto bianconero, esonero UFFICIALE dopo il Mondiale

Per una squadra del Mondiale per Club bisogna registrare un esonero.

Per la prima volta nella storia del calcio, di fatto, ci sono club che in queste settimane sono impegnati in un doppio binario: il calciomercato ed il Mondiale per Club. In queste settimane, infatti, si sta svolgendo la prima edizione di questa competizone che ha portato con sé tantissime polemiche.

In molti, soprattutto in Europa, stanno contestando questo Mondiale per Club sia per l’ulteriore aggiunta di partite che per la disorganizzazione che si sta vedendo soprattutto nelle diverse partite sospese causa rischio fulmini. Mentre dal punto di vista del calcio giocato, di fatto, bisogna segnalare gli ottavi di finale di Inter e Juventus.

I nerazzurri di Cristian Chivu, infatti, sfideranno questa sera il team brasiliano del Fluminense. Mentre nella serata di domani, dunque, la ‘Vecchia Signora’ di Igor Tudor sfiderà il ‘nuovo’ Real Madrid di Xabi Alonso. Ma nel frattempo, in attesa di queste partite così importanti, bisogna segnalare la decisione di un esonero.

Mondiale per Club, una squadra ha esonerato il suo allenatore: ecco l’annuncio ufficiale

Come comunicato dallo stesso Botafogo, infatti, Renato Paiva non è più l’allenatore dei bianconeri. La decisione è arrivata dopo la sconfitta dei ‘Fogao’ dopo l’eliminazione dal Mondiale per club nel derby brasiliano contro il Palmeiras.

Il Botafogo ha comunque ringraziato il lavoro di Renato Paiva, soprattutto per la vittoria contro il PSG e per la qualificazione agli ottavi di finale della Libertadores e della Coppa di Brasile. Il comunicato ha anche annunciato che la dirigenza è ovviamente al lavoro per cercare un sostituto.