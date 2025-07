Addio Abraham con la clausola, ecco quando scatta l’obbligo di riscatto

Sulla cessione di Abraham al Besiktas bisogna segnalare un importante retroscena.

La Roma, dopo il quinto posto dell’anno scorso, ha compiuto dei profondi cambiamenti. Il primo, ovviamente, è quello che ha visto l’avvicendamento in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, infatti, ha lasciato l’Atalanta dopo la bellezza di nove stagioni.

Il secondo profondo cambiamento, invece, c’è stato dal punto di vista del quadro dirigenziale. Florent Ghisolfi, infatti, ha già salutato la Roma ad un anno dal suo arrivo. Al suo posto, dunque, i Friedkin hanno fatto tornare nella Capitale un dirigente esperto come Frederic Massara.

Il primo obiettivo di quest’ultimo, visti i consueti paletti del fair play finanziario da rispettare entro il 30 giugno, è stato quelle di piazzare diverse cessioni a titolo definitivo: da Dahl, passando per quelle di Zalewski e Le Fée, a quella last minute di Tammy Abraham al Besiktas. Proprio sul centravanti inglese, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo retroscena.

Roma, svelato quando scatterà l’obbligo di riscatto del Besiktas per Abraham: c’è una novità

Come riportato da Filippo Biafora, giornalista de ‘Il Tempo’, l’obbligo di riscatto per l’ex Chelsea scatterà al primo punto in campionato del Besiktas, oppure alla sua prima presenza nel campionato turco. Tuttavia, la vera novità è il diritto di prelazione che ha conservato Frederic Massara in caso di offerte future per Tammy Abraham.

Se in un futuro dovessero arrivare delle proposte per il centravanti inglese, dunque, la Roma potrebbe prendere la decisione di pareggiare tale offerta e, quindi, di riportarlo a giocare nella Capitale. Questa decisione da parte del club giallorosso, di fatto, ha davvero spiazzato un po’ tutti.

Nel frattempo, ovviamente, la Roma può adesso dedicarsi al mercato in entrata. La squadra giallorossa, considerando proprio l’arrivo di Gian Piero Gasperini, ha infatti bisogno di importanti rinforzi per cercare di tornare a qualificarsi per la massima competizione europea per club: la Champions League.