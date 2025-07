Assegno rossonero: 40 milioni e bye bye Roma

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle brutte notizie in sede di calciomercato.

La Roma, dopo gli arrivi di Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, ha finalmente compiuto le cessioni da compiere per rispettare i paletti del fair play finanziario. L’addio più importante, soprattutto dal punto di vista economico, è stato sicuramente quello del centravanti Tammy Abraham.

L’ex Chelsea e Milan, di fatto, è stato preso dal Besiktas per circa 17 milioni di euro. Una volta archiviata la cessione di Abraham, più quella imminente di Leandro Paredes al Boca Juniors, la Roma potrà finalmente focalizzarsi sulla campagna di rafforzamento di questa sessione estiva di calciomercato.

Anche perché, visto l’arrivo di Gian Poero Gasperini sulla panchina capitolina, la squadra giallorossa ha bisogno di importanti nuovi innesti. Anche se proprio sul calciomercato della Roma, nel frattempo, bisogna registrare una brutta notizia.

Calciomercato, un obiettivo della Roma andrà in squadra rossonera: le ultime

Come riportato dalla redazione del media ecuadoriano ‘elfutbolero.com’, infatti, il Bournemouth sarebbe vicino all’ingaggio di Joel Ordonez. Il club inglese, dunque, starebbe trattando per il difensore centrale del Club Brugge.

Il Bournemouth, dunque, sarebbe pronto ad investire per Joel Ordonez i 40 milioni di euro richiesti dal team belga. Anche la Roma era stata accostata al difensore ecuadoriano, ma le richieste del Club Brugge hanno sicuramente favorito il team rossonero.

L’ex dirigente giallorosso Tiago Pinto, president of football operations del Bournemouth, sta dunque piazzando una gran colpo per la difesa della squadra guidata da Andoni Iraola. La Roma, dal canto suo, dovrà cercare un altro obiettivo per rinforzare il reparto arretrato agli ordini di Gian Piero Gasperini.