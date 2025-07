Dal record giallorosso alla Juventus: arriva al posto di Douglas Luiz

Per la Juve, dopo il ko con il Real, bisogna segnalare delle novità sul sostituto di Douglas Luiz.

Dopo l’Inter, dunque, anche la Juventus di Igor Tudor ha salutato la prima edizione del Mondiale per Club. I bianconeri, infatti, hanno perso ieri sera per 1-0 il loro ottavo di finale contro il Real Madrid di Xabi Alonso. I ‘Blancos’ hanno segnato il gol vittoria al 54′ con il colpo di testa di Gonzalo Garcia su azione da calcio d’angolo.

La Juventus ha meritato di perdere, ma comunque non ha sfigurato contro il Real Madrid. Una volta archiviata l’esperienza al Mondiale per Club, dunque, per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di pensare solo ad un obiettivo, ovvero quello di rinforzarsi in maniera importante per la prossima stagione.

Anche perché, dopo più di qualche stagione deludente, la Juventus deve fare di tutto per cercare di tornare ad essere competitiva fino alla fine per la vittoria del campionato di Serie A. Proprio sul fronte mercato, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità legate al futuro di Douglas Luiz.

Calciomercato Juve, la Juve ha individuato il sostituto di Douglas Luiz: le ultime

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, la Juventus ha comunicato al centrocampista brasiliano di trovarsi una una squadra. Il club bianconero è quindi al lavoro per cercare di trovare un sostituto di Douglas Luiz che, ovviamente, faccia meglio dell’ex Aston Villa.

Tra i nomi accostati alla Juventus, dunque, bisogna registrare è Morten Hjulmand dello Sporting CP. Il centrocampista ex Lecce, quindi, potrebbe lasciare la squadra portoghese dopo appena due stagioni.

Nel 2023, infatti, lo Sporting CP elargì al Lecce la bellezza di circa 25 milioni per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Morten Hjulmand. Basta pensare che questa cifra è stata quella che il club salentino ha incassato di più nella storia per un suo giocatore, o almeno fino a quando il gennaio scorso il Manchester United ha versato 35 milioni nelle casse del team giallorosso per Dorgu.