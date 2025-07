Juve e Roma, è finita: 40 milioni e accordo bianconero

Per Roma e Juve, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità di calciomercato.

Dopo essersi contese l’ultimo posto nella prossima edizione della Champions League, di fatto, Roma e Juventus sono alle prese con il calciomercato. Anche perché, dopo il ko di ieri sera per 1-0 contro il Real Madrid di Xabi Alonso, la ‘Vecchia Signora’ ha terminato la sua esperienza nella prima edizione del Mondiale per Club.

La Roma, invece, è stata impegnata sul fronte cessioni per cercare di rispettare i paletti del fair play finanziario. Una grossa mano l’ha data la cessione di Tammy Abraham al Besiktas per una cifra tra i 15 ed i 17 milioni di euro, ma comunque il club giallorosso rischia una sanzione da parte dell’Uefa.

Nel frattempo, però, la Roma deve assolutamente cercare di rinforzarsi, soprattutto dopo l’arrivo di Gian Piero Gasperini. La squadra giallorossa, infatti, ha bisogno di nuovi calciatori che rispondano alle richieste del tecnico natio di Grugliasco. Proprio su quest’ultimo fronte, dunque, bisogna segnalare delle novità che riguardano anche la stessa Juventus.

Calciomercato Roma e Juve, inserimento di una big su un obiettivo: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘dailymail’, infatti, i dirigenti del Newcastle di Eddie Howe hanno messo i propri occhi su Leonardo Balerdi dell’Olympique Marsiglia. Le prestazioni del calciatore argentino sono state davvero positive sotto la gestione di Roberto De Zerbi.

Basta pensare che su Balerdi hanno messo i propri occhi anche due squadre del campionato di Serie A, ovvero la Juventus e la Roma. Igor Tudor, tra l’altro, ha anche già lavorato con l’argentino proprio nella sua esperienza come guida tecnica del Marsiglia.

Tuttavia, per Roma e Juventus l’inserimento del Newcastle non è una buona notizia. I ‘Magpies’, infatti, hanno sicuramente più potenza economica per soddisfare la richiesta economica del Marsiglia di 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Balerdi.