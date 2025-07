Roma, doppia cessione e comunicato UFFICIALE: 39 milioni di euro

In casa della Roma di Gasperini, di fatto, bisogna registrare una doppia cessione.

La Roma, di fatto, è stata sicuramente una di quelle squadre del campionato di Serie A in cui ci sono stati dei profondissimi cambiamenti. Il primo è avvenuto in panchina, visto che Gian Piero Gasperini ha preso il posto di Claudio Ranieri (ora dirigente) alla guida del team giallorosso.

La seconda novità, invece, c’è stata nel quadro dirigenziale della Roma. Florent Ghisolfi, dopo appena un anno, ha lasciato il club capitolino per andare al Sunderland. I Friedkin, dunque, hanno fatto tornare Frederic Massara per sostituire il dirigente francese nel ruolo di direttore sportivo.

Quest’ultimo, dunque, è stato subito impegnato nel tentativo di cedere vari calciatori della Roma per rispettare i consueti e ormai tradizionali paletti del fair play finanziario. Proprio sul fronte cessioni, tra l’altro, bisogna registrare delle grosse novità.

Calciomercato, doppia cessione in casa Roma: ecco tutti gli ultimi dettagli

Il Besiktas, tramite un comunicato, ha ufficializzato l’acquisto di Tammy Abraham. Il centravanti inglese si è trasferito in Turchia per 2 milioni di euro per la prossima stagione. Inoltre, se si dovessero verificare le condizioni previste dal contratto, il club turco acquisterà a titolo definitivo l’ex Chelsea e Milan.

In questo caso, dunque, il Besiktas dovrà versare entro il 2030 nelle casse della Roma altri 13 milioni di euro. Tammy Abraham, invece, percepirà dai 6 milioni di euro nel primo anno al club turco ai 7 milioni di euro nella stagione 2028/29.

Ma in casa Roma, oltre a quella di Abraham, bisogna registrare un’altra cessione. Come riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, Riccardo Pagano è stato ceduto al Bari con la formula del prestito con diritto di riscatto.