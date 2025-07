Sancho alla Juve con lo scambio: offerta recapitata e incontro per la firma

In casa Juve, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità in sede di calciomercato.

Dopo la sconfitta rimediata l’altra sera per 1-0 contro il Real Madrid, di fatto, è terminata l’avventura della Juventus di Igor Tudor al Mondiale per Club. Una volta archiviata l’esperienza alla prima edizione di questa competizione, ovviamente, la luce dei riflettori dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ è tutta verso il calciomercato.

Anche perché la squadra agli ordini di Igor Tudor ha bisogno di acquisti importanti per rinforzarsi per una stagione ricca di aspettative. La Juventus deve infatti sia far una bella figura in Champions League che, soprattutto, cercare di competere fino alla fine per la vittoria finale del campionato.

Proprio per questi motivi, di fatto, tanti nomi di giocatori sono accostati in queste prime settimane di calciomercato estivo alla Juventus. Tra questi profili bisogna sicuramente inserire quello del calciatore inglese Jadon Sancho. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Juve, continua il forcing per Sancho: possibile inserimento di un giocatore

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, giornalista inglese e tra i massimi esperti di calciomercato, in queste ore si è tenuto un incontro tra i dirigenti della Juventus e gli agenti di Jadon Sancho. Da segnalare che questi colloqui stanno vivendo una fase di avanzata sia sui termini contrattuali che le condizioni personali del giocatore.

La Juve, inoltre, avrebbe pensato di offrire Douglas Luiz al Manchester United. L’intento dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ è proprio quello di abbassare le richieste dei ‘Red Devils’ per Jadon Sancho.

Il nome di Douglas Luiz, di fatto, sarebbe emerso proprio durante i colloqui con l’entourage del calciatore inglese. Dopo aver chiuso Jonathan David, dunque, vedremo se nelle prossime ore la Juve prenderà anche Jadon Sancho del Manchester United.