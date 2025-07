Calciomercato Roma, 25 milioni: è arrivato in cittá

Per il calciomercato della Roma, di fatto, bisogna segnalare un grosso aggiornamento.

Una volta trascorso il ‘famoso’ 30 giugno, dunque, alla Roma è stata notificata la decisione da parte della Uefa di multarla di 3 milioni di euro. Il club giallorosso, infatti, non ha rispettato per pochi milioni i paletti imposti dal fair play finanziario.

La Roma, dunque, può ora concentrarsi in sede di calciomercato dal punto di vista dei nuovi arrivi. Anche perché, considerando proprio l’avvento di Gian Piero Gasperini, la squadra giallorossa ha bisogno di tanti volti nuovi per cercare di cominciare un nuovo progetto tecnico.

Il club capitolino, dunque, sarà al centro di tante indiscrezioni nei prossimi giorni. Proprio su una di queste bisogna registrare un importantissimo aggiornamento sul calciomercato della Roma.

Calciomercato Roma, grosse novità su un obiettivo di Massara: ecco tutti i dettagli

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il rappresentate di Evan Guessand è ad Istanbul per chiudere il passaggio del suo assistito al Fenerbahce dell’ex tecnico giallorosso José Mourinho. L’attaccante si dovrebbe trasferire dal Nizza alla squadra turca per circa 25 milioni di euro.

Anche la Roma era stato accostata ad Evan Guessand, ma poi la trattativa non è mai partita del tutto. La squadra giallorossa, dunque, dovrà vedere altri obiettivi per rinforzare l’attacco della squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini.