Calciomercato Roma, non solo Wesley: bis da 15 milioni in Brasile

La Roma per il suo calciomercato, oltre a Wesley, ha in mente un altro colpo dal Brasile.

La Roma ha saputo nel tardo pomeriggio di ieri dalla Uefa di essere stata multata per aver superato limitatamente i paletti del fair play finanziario. Il club giallorosso, dunque, dovrà pagare una sanzione di tre milioni di euro.

Archiviato questo passaggio, dunque, la Roma può ora finalmente concentrarsi sul calciomercato in entrata. Anche perché lo stesso Gasperini, che ha ricevuto ieri sera l’in bocca al lupo da parte di Daniele De Rossi, si aspetta dei nuovi giocatori che siano adatti alle sue richieste sia tecniche che fisiche.

Tra i nomi più caldi, e non solo per le elevate temperature di questi giorni, bisogna sicuramente inserire quello di Wesley del Flamengo. Tuttavia, oltre al terzino destro, la Roma ha messo i propri occhi su un altro giocatore brasiliano.

Calciomercato Roma, occhi su un giovane attaccante esterno del Vasco da Gama: il profilo

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il club capitolino è sulle tracce di Rayan del Vasco da Gama. Il costo dell’attaccante esterno si aggira intorno ai 15 milioni di euro, anche se per la Roma non è una priorità rinforzarsi in questo mosto su questa porzione di campo.

La Roma ha comunque avviato dei contatti per Rayan, soprattutto in ottica di un colpo in prospettiva. Ricordiamo che il calciatore classe 2006 vanta quest’anno 24 presenze con la maglia del Vasco, dove ha segnato 6 gol e fornito anche un assist vincente ai propri compagni.