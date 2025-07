Dopo il Milan, la Roma: da Gasperini un anno dopo

Per il Milan e per la Roma bisogna segnalare delle grosse novità di calciomercato.

In casa Roma, di fatto, ci sono stati dei profondi cambiamenti in queste prime settimane estive. Il primo, quello più atteso, si è visto in panchina con l’avvicendamento tra Claudio Ranieri (ora diventato dirigente) e Gian Piero Gasperini.

Mentre il secondo cambiamento (quello più sorprendente) è arrivato nel quadro dirigenziale della Roma. Florent Ghisolfi, dopo appena un anno dal suo addio, ha infatti salutato i colori giallorossi per volare in Inghilterra e diventare un nuovo dirigente del Sunderland (appena neopromosso in Premier League).

Al posto di Florent Ghisolfi, dunque, i Friedkin hanno fatto ritornare nella Capitale un dirigente esperto come Frederic Massara. Nel frattempo, però, in casa della Roma ci sono delle grosse novità di calciomercato che riguardano proprio l’ex squadra del ‘nuovo’ direttore sportivo capitolino, ovvero il Milan.

Calciomercato Roma, altri contatti per Marc Pubill dell’Almeria: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Roma si è informata nuovamente su Marc Pubill dell’Almeria. Sull’esterno spagnolo c’è anche il Milan di Max Allegri, ma il club capitolino ha voluto compiere dei sondaggi per non farsi trovare impreparato in caso di mancato arrivo di Wesley.

Il brasiliano del Flamengo, di fatto, è il primo obiettivo della Roma per rinforzare la corsia destra. Tuttavia, considerando anche il suo mancato passaggio l’anno scorso all’Atalanta, Marc Pubill è un vecchio pallino di Gian Piero Gasperini.

Nelle prossime settimane, dunque, vedremo chi sarà il nuovo titolare della corsia destra della Roma di Gian Piero Gasperini.