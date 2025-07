De Paul e Frattesi, una firma dopo l’altra: uragano Inter

Per l’Inter bisogna registrare un legame tra Davide Frattesi e Rodrigo De Paul.

Dopo la finale di Champions League persa nettamente 5-0 contro il PSG, di fatto, l’Inter sta vivendo più di qualche momento di riflessione. Una volta salutato Simone Inzaghi, andato all’Al-Hilal, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno ingaggiato Cristian Chivu come nuova guida tecnica nerazzurra.

L’arrivo del tecnico rumeno, però, ha portato con sé più di qualche dubbio in casa Inter. Anche perché l’esperienza al Mondiale per Club non è andata nel migliore dei modi, vista l’eliminazione subita agli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense. Oltretutto, proprio dopo questo ko, in casa Inter è scoppiato il caso Calhanoglu.

Il calciatore turco, infatti, è stato criticato in diretta sia da Lautaro Martinez che da Beppe Marotta. L’ex Milan, di fatto, sembra essere sempre più lontano dall’Inter, ma nel centrocampo potrebbero esserci altri cambiamenti molto importanti che chiamano in causa lo stesso Davide Frattesi.

Calciomercato Inter, novità sul futuro di Frattesi: le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Rodrigo De Paul potrebbe trasferirsi dall’Atletico Madrid all‘Inter Miami di Lionel Messi. I ‘Colchoneros’, dunque, sarebbero alla ricerca del sostituto del centrocampist argentino e tra i nomi per il ‘Cholo’ Simeone bisogna sicuarmente inserire quello di Davide Frattesi.

Quest’ultimo, dopo l’addio di Simone Inzaghi, sembrava che dovesse restare all’Inter, ma si sa che nel calciomercato tutto può cambiare. Anche perché , secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo ‘AS’, l’Atletico Madrid sarebbe anche sulle tracce di Johnny Cardoso.