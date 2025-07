Calciomercato Roma, affare chiuso: volo prenotato per la firma

Per il calciomercato della Roma, di fatto, bisogna segnalare un importante volo prenotato.

Dopo aver preso una multa di tre milioni di euro dalla Uefa per aver superato di poco i paletti del fair play finanziario, di fatto, in casa Roma bisogna registrare un’ottima notizia. Nel club capitolino, infatti, è arrivata la notizia del rinnovo del contratto di un big, ovvero Mile Svilar.

L’estremo difensore era stato accostato a diversi club, ma poi è riuscito a trovare l’intesa con i dirigenti della Roma. Quella del rinnovo di Mile Svilar, ovviamente, è un’ottima notizia per la squadra giallorossa, visto che potrà continuare a puntare su uno dei migliori portieri dell’intero campionato di Serie A.

La Roma, dunque, può pensare a rinforzarsi in vari reparti. Anche perché Gian Piero Gasperini ha la necessità di avere nella sua rosa dei giocatori con determinate caratteristiche. Nel frattempo, proprio in sede di calciomercato, bisogna registrare delle importantissime novità.

Calciomercato Roma, il club giallorosso ha raggiunto un accordo importante: le ultime

Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di mercato, il Boca Juniors ha finalmente raggiunto l’accordo con la Roma per la cessione a titolo definitivo di Leandro Paredes. Il centrocampista è pronto a volare in Argentina per effettuare le consuete visite mediche di rito.

Alla Roma andranno sicuramente 3,5 milioni di euro, più altri 3,5 milioni di bonus. In casa giallorossa, dunque, si chiude una telenovela che durava da mesi. Leandro Paredes, di fatto, da tempo spingeva per tornare a giocare con la maglia del Boca Juniors.