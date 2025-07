Calciomercato Roma, doppio sì per Gasperini: formule svelate

La Roma di Gian Piero Gasperini ha ottenuto un doppio sì in sede di calciomercato.

Per la Roma, di fatto, ci sono state delle grosse novità in queste prime settimane di calciomercato. La prima, ovviamente, è stata quella vista in panchina, dove Gian Piero Gasperini ha preso il posto di Claudio Ranieri (ora diventato dirigente).

Mentre il secondo cambiamento in casa Roma è arrivato proprio nei quadri dirigenziali, visto che Frederic Massara ha preso il posto di Florent Ghisolfi (ora al Sunderland) nel ruolo di direttore sportivo. Dopo la multa di 3 milioni di euro per avere superato di poco i paletti del fair play finanziario, invece, c’è stata l’ottima notizia su uno dei big della squadra giallorossa.

Il calciatore in questione è infatti Mile Svilar. L’estremo difensore, infatti, ha raggiunto l’accordo fino al 2030. Nel frattempo, però, bisogna registrare altri importanti aggiornamenti di calciomercato.

Calciomercato Roma, c’è un doppio sì per Gasperini: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia, infatti, la Roma è pronta a compiere l’assalto per Wesley. Da segnalare che ci sono contatti continui con il Flamengo per trovare l’accordo definitivo sulla base di un’offerta da oltre 25 milioni di euro.

Ricordiamo che la Roma ha già incassato il sì dello stesso Wesley. Quest’ultimo, di fatto, è davvero in pole position per diventare il nuovo laterale destro titolare della squadra giallorossa.

Ma per il club romanista ci sono delle novità anche per Ferguson del Brighton. Il team capitolino ha ottenuto l’apertura al prestito. La stessa Roma sta aspettando l’ok del giocatore che, secondo il team capitolino, dovrebbe scegliere la squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini.