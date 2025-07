Calciomercato Roma, ribaltone UFFICIALE: arriva la sentenza

In queste ultime ore è arrivata una sentenza che ha ribaltato il mercato della Roma.

Dopo essere stata multata dalla Uefa per 3 milioni di euro per avere sforato di poco i paletti imposti dal fair play finanziario, di fatto, la Roma può finalmente concentrarsi sul fronte acquisti. Anche se la prima ottima notizia per i tifosi giallorossi riguarda la conferma di uno dei big della squadra capitolina.

Il giocatore in questione è Mile Svilar. Dopo tante indiscrezioni, infatti, l’estremo difensore ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 2030. Archiviata la questione spinosa del portiere, dunque, Frederic Massara è chiamato a rinforzare la squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Anche perché si sa che il tecnico natio di Grugliasco chiede giocatori con delle caratteristiche molto specifiche. Nel frattempo, però, una sentenza ufficiale ha portato con sé un ribaltone per il calciomercato.

Calciomercato Roma, una sentenza ufficiale rovina i piani di Massara: ecco tutti i dettagli

A sorpresa, infatti, il Lione è rimasto in Ligue 1. La Corte d’appello federale ha infatti annullato la sentenza in primo grado della Direzione Nazionale del Controllo di Gestione, non facendo così retrocedere il club francese nella Serie B transalpina.

Al Lione, però, sono state inflitte comunque delle sanzioni come le limitazioni sugli stipendi e sulle indennità di trasferimento. Questa notizia, dunque, cambia i piani di calciomercato della Roma.

Il club giallorosso, infatti, si era mosso per Mikautadze, ma la mancata retrocessione del Lione sicuramente rappresenta un ostacolo nella trattativa per georgiano. La Roma, di fatto, è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa alternarsi con Artem Dovbyk. Ora, quindi, vedremo se Frederic Massara insisterà o meno per l’ex Metz.