Lascia subito la Roma per i rivali: l’ha chiamato il mister

Un giocatore di proprietà della Roma sta per cambiare squadra.

Queste prime settimane di calciomercato estivo, per vari motivi, sono state molto intense per la Roma. Nel club giallorosso, infatti, ci sono stati dei profondi scossoni. Il primo, ovviamente, è stato quello visto in panchina tra Claudio Ranieri (ora diventato dirigente) e Gian Piero Gasperini.

La seconda novità, invece, è arrivata nel quadro dirigenziale della Roma. Frederic Massara, infatti, ha preso il posto di Florent Ghisolfi, andato ora al Sunderland. Mentre, dopo questi due cambiamenti, il club giallorosso è stato multato dalla Uefa per aver superato di poco i paletti del fair play finanziario.

Anche se nella giornata di ieri per i tifosi della Roma è arrivata la bella notizia del rinnovo di Mile Svilar fino al 2030. Sul portiere capitolino, tra l’altro, si erano mossi diversi club europei. Tuttavia, al netto della gioia per il prolungamento di contratto dell’estremo difensore, in casa giallorossa c’è da segnalare un’altra partenza.

Calciomercato Roma, un giocatore è pronto a lasciare la Capitale: le ultime

Secondo quanto riportato dal media olandese ‘vi.nl’, infatti, il Feyenoord sta aumentando il proprio forcing per Salah-Eddine. Quest’ultimo, dopo essere arrivato a gennaio dal Twente per una decina di milioni di euro, sarebbe molto vicino a tornare a giocare nel campionato olandese.

Il terzino sinistro avrebbe avuto già dei contatti con l’allenatore del Feyenoord, ovvero Robin van Persie . Salah-Eddine, dunque, dovrebbe, dovrebbe andare nella squadra olandese ( e grande rivale della stessa Roma) con la formula del prestito.

Salah- Eddine, dopo appena tre presenze, sta dunque per lasciare la Roma. Nei prossimi giorni, quindi, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro del calciatore olandese.