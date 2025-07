Rashford e Luis Diaz, uragano Inter: Marotta non vede l’ora

Per l’Inter di Beppe Marotta bisogna segnalare delle grosse novità in sede di calciomercato.

Dopo la finale di Champions League persa nettamente per 5-0 contro il PSG, di fatto, l’Inter ha affrontato un periodo molto tosto. Basta pensare ai tantissimi cambiamenti avvenuti in queste ultime settimane in casa nerazzurra.

Il primo, ovviamente, è stato l’addio di Simone Inzaghi dopo la bellezza di quattro stagioni. Al suo posto, sorprendendo un po’ tutti, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di puntare su Cristian Chivu. Quest’ultimo, dunque, ha guidato l’Inter alla prima edizione del Mondiale per Club che, però, non è andata molto bene.

Anzi, l’Inter è stata eliminata a sorpresa agli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense. Proprio dopo questo ko, di fatto, in casa Inter è scoppiato il caso Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, è stato criticato sia da Lautaro Martinez che da Beppe Marotta. Nel frattempo, però, il presidente della ‘Beneamata’ è comunque focalizzato su un obiettivo di calciomercato.

Calciomercato Inter, il valzer di esterni offensivi aiuta Marotta: ecco tutti i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il mercato degli esterni offensivi è pronto a dare il via ad un valzer davvero impressionate. Marcus Rashford, di fatto, è sempre più vicino al Barcellona. Mentre Luis Diaz resta il primissimo obiettivo del Bayern Monaco di Vincent Kompany.

Proprio il possibile passaggio dell’attuale giocatore del Liverpool al club tedesco potrebbe rappresentare un grosso assist per l’Inter. Se il Bayern Monaco dovesse prendere Luis Diaz, ovviamente, lascerebbe la pista che porta a Nkunku del Chelsea.

Quest’ultimo, infatti, è seguito dall’Inter di Cristian Chivu. Beppe Marotta e Piero Ausilio, di fatto, vogliono regalare al tecnico rumueno un giocatore che possa saltare l’uomo e, dunque, rompere gli equilibri.