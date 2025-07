Calciomercato Roma, affare a costo zero: Massara detta le condizioni

Frederic Massara sta per chiudere per la Roma di Gasperini un affare a costo zero.

L’attenzione della Roma è tutta focalizzata verso i nuovi possibili acquisti. Anche perché l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa obbliga il team capitolino ad intervenire in maniera importante in sede di calciomercato per fornire al tecnico natio di Grugliasco giocatori che rispondano alle sue caratteristiche.

La Roma, di fatto, ha bisogno di profondi cambiamenti sia per acquisire giocatori graditi a Gian Piero Gasperini che per cercare di centrare la missione dell’anno prossimo. Il club capitolino, dopo averla sfiorata lo scorso maggio, dovrà fare di tutto per riuscire a staccare un pass per la qualificazione in Champions League.

Proprio per questo motivo, dunque, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Tra queste bisogna sicuramente inserire una trattativa che potrebbe portare in giallorosso un giocatore svincolato.

Calciomercato Roma, imminente l’accordo per un giocatore svincolato: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Roma è molto vicina a Nicolas Tagliafico. L’argentino, di fatto, si è liberato dal Lione ed è vicino a trovare l’accordo con il club capitolino.

Il tutto, però, dipende dalla richiesta della lunghezza del contratto da parte del giocatore. Nicolas Tagliafico ha infatti 33 anni e, ovviamente, la Roma e lo stesso Frederic Massara non gli offriranno un accordo di più di un anno con opzione.

Nicolas Tagliafico, però, potrebbe essere un ottimo jolly per la difesa di Gian Piero Gasperini. L’ex calciatore dell’Ajax, infatti, potrebbe giocare sia come centrale di difesa che come terzino sinistro. Nelle prossime ore, quindi, vedremo se l’argentino sarà o meno un calciatore della Roma.