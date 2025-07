Uragano Juventus, 58 milioni e sì forzato: Comolli show

In casa Juve, di fatto, bisogna segnalare delle novità importanti in sede di calciomercato.

Dopo l’eliminazione subita dal Real Madrid nella prima edizione del Mondiale per Club, di fatto, la Juventus ha la necessità di rinforzarsi in sede di calciomercato. Anche perché la squadra di Igor Tudor ha la necessità di rinforzarsi in maniera importante sia per disputare un’ottima Champions League che, soprattutto, per tornare a lottare fino all’ultima giornata per la vittoria del campionato.

Il primo passo del mercato bianconero è stato quello di prendere un volto nuovo nel reparto offensivo. Il canadese Jonathan David, dopo essersi svincolato dal Lille, ha infatti firmato con la Juventus fino al prossimo 2030. Tudor, dunque, avrà nella sua rosa un nuovo attaccante, ma l’intenzione è quella di prendere almeno un altro.

Il sogno era Victor Osimhen che, però, sembra ad essere ad un passo dal Galatasaray. Anche perché la Juve deve risolvere la ‘grana’ Dusan Vlahovic prima di prendere una nuova prima punta centrale. Nel frattempo, però, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare un importantissimo aggiornamento su un altro obiettivo juventino.

Calciomercato, grosso sconto per un obiettivo della Juve: ecco gli ultimi dettagli

Come riportato dal media inglese ‘tbrfootball.com’, infatti, il Manchester United è disposto a perdere 58 milioni di sterline ( ovvero circa 67 milioni di euro) pur di lasciar andar via Jadon Sancho. Per prendere quest’ultimo nel 2021 dal Borussia Dortmund, di fatto, i dirigenti dei ‘Red Devils’ sborsarono la bellezza di 73 milioni di sterline.

Questo, ovviamente, è un grandissimo assist per la Juventus. Il club bianconero, infatti, sta spingendo sempre di più per Jadon Sancho. L’attaccante esterno inglese, dunque, è stato messo sul mercato dal Manchester United per un prezzo di 15 milioni di sterline, ovvero quasi 18 milioni di euro.

Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se la Juventus riuscirà a prendere Jadon Sancho, che è da tempo nel mirino della ‘Vecchia Signora’. L’attaccante esterno inglese, infatti, anche l’anno scorso era stato seguito in maniera importante dal club bianconero.