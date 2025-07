Via libera Juve: ha già detto sì alla Roma

La Juventus sta per salutare un giocatore che andrà alla Roma di Gasperini.

Dopo essere stata multata dalla Uefa per 3 milioni di euro per aver sforato di poco i paletti del fair play finanziario, di fatto, la Roma può finalmente guardare al calciomercato in entrata. Anche se in queste ore bisogna segnalare sia una conferma davvero importante che un’altra cessione.

In casa Roma, infatti, c’è stato finalmente il rinnovo di Mile Svilar fino al 2030. Questa notizia, ovviamente, ha fatto gioire i tifosi giallorossi, vista l’importanza dell’estremo difensore. Mentre l’altra notizia è stata la cessione a titolo definitivo di Leandro Paredes per circa 3,5 milioni di euro al Boca Juniors.

Il centrocampista, dopo aver spinto per tutti questi mesi, è dunque tornato finalmente nel team argentino. Ma in casa Roma, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato in entrata che riguarda anche la stessa Juventus.

Calciomercato Roma, beffata la Juventus di Tudor: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Tempo’, infatti, la Roma continua a spingere per Wesley del Flamengo. Frederic Massara, dal canto suo, ha anche già incassato il sì del calciatore brasiliano. Quest’ultimo, di fatto, ha già raggiunto un accordo economico con il club giallorosso.

Dopo il mancato passaggio all’Atalanta dell’anno scorso, saltato per questioni contrattuali, Wesley dovrebbe finalmente lavorare con Gian Piero Gasperini. C’è da dire che la Roma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Flamengo che, dopo aver fatto rientrare il caso del direttore sportivo Boto, continua a chiedere 25 milioni di euro più altri 3 di bonus.

Ma la Roma può comunque far leva sul fatto che non c’è concorrenza per Wesley. Lo stesso calciatore aveva parlato di un interessamento della Juventus che, però, ha poi virato su altri obiettivi.