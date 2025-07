Scacco matto Roma: l’annuncio UFFICIALE ribalta tutto

Per il calciomercato della Roma di Gian Piero Gasperini bisogna registrare un annuncio ufficiale molto importante

Dopo il quinto posto dell’anno scorso, dunque, Gian Piero Gasperini ha preso il posto di Claudio Ranieri (ora diventato dirigente) alla guida della Roma. Con il tecnico natio di Grugliasco, di fatto, la squadra giallorossa ha iniziato un nuovo progetto tecnico.

Gian Piero Gasperini, infatti, ha firmato con la Roma un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Proprio per questo motivo, una volta archiviata la sanzione della Uefa di tre milioni di euro per non aver rispettato pienamente il fair play finanziario, Frederic Massara è ora concentrato a rinforzare la squadra giallorossa.

Intorno alla Roma, infatti, si stanno facendo tanti nomi in questi ultimi giorni. Proprio su uno di questi calciatori accostati al team capitolino bisogna segnalare un importantissimo annuncio ufficiale.

Calciomercato Roma, c’è l’annuncio ufficiale su un obiettivo giallorosso: le parole

Pierre Sange, allenatore del Lens, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni dopo l’amichevole con il Strasburgo: “Che posso dire sul futuro di El Aynaoui? Se fosse stato vicino ad andare via, non avrebbe giocato neanche un minuto di questo test amichevole”.

Con queste parole, per il momento, il tecnico del Lens ha allontanato le voci di un possibile trasferimento di El Aynaoui. Tuttavia, almeno secondo diverse indiscrezioni, il centrocampista avrebbe trovato l’accordo con la Roma di Gasperini. Nei prossimi giorni, di fatto, ci saranno sicuramente delle grosse novità su questa trattativa. Da capire quali saranno i prossimi sviluppi, fermo restando che la settimana entrante ha tutto per poter essere considerata come un vero e proprio spartiacque per le mosse dei capitolini che continuano a ragionare su diversi fronti sia in entrata che in uscita a caccia di occasioni importanti da capitalizzare.