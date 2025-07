Thiaw e 15 milioni: scambio folle coi nerazzurri

In casa Milan bisogna segnalare uno scambio con protagonista Thiaw.

Dopo la pessima stagione dell’anno scorso, che ha portato alla mancata partecipazione alla tre competizioni europee, il Milan ha compiuto una profonda rivoluzione. Basta pensare all’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo rossonero.

Sulla panchina milanista, invece, c’è stato l’avvicendamento tra Sergio Conceicao e Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, dopo la bellezza di undici anni, è dunque tornato alla guida del Milan.

L’obiettivo primario del tecnico toscano della prossima stagione, come ammesso dallo stesso interessato nella conferenza stampa di presentazione, sarà quello di riuscire a qualificarsi per la Champions League. Proprio per questo motivo, di fatto, il Milan è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Su questa di queste, tra l’altro, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Milan, pronto uno scambio con Thiaw: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sportmediaset’, infatti, il Milan continua a pensare ad acquisire le prestazioni di Giorgio Scalvini. Igli Tare, di fatto, vorrebbe offrire all’Atalanta sia 15 milioni di euro che il cartellino do Thiaw.

Da segnalare che, almeno per il momento, l’idea di Tare non avrebbe fatto ‘scaldare i cuori’ dei dirigenti della squadra bergamasca. Oltre a quello del Milan, però, su Giorgio Scalvini bisogna registrare anche l’interesse del Napoli di Antonio Conte.

Ma l’Atalanta, visto il discorso delle liste, venderà il difensore centrale solo per offerte davvero irrinunciabili. Nei prossimi giorni, quindi, vedremo se Napoli e Milan continueranno ad insistere per Giorgio Scalvini.