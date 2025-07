Dal Real Madrid al Milan: colpo choc per Allegri

Il Milan è pronto a prendere un giocatore del Real Madrid.

Dopo l’ultima stagione molto deludente , di fatto, in casa Milan ci sono stati diversi cambiamenti. Il primo è stato l’ingaggio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo.

Il secondo, invece, è stato quello visto in panchina tra Sergio Conceicao e Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, di fatto, è tornato a guidare il Milan dopo la bellezza di undici anni.

Massimiliano Allegri, dunque, avrà come obiettivo quello di far tornare il Milan a partecipare ad un’edizione della Champions League. Proprio per raggiungere questo traguardo per il tecnico toscano è arrivato un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid per Max Allegri: le ultime sulla trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, il Milan ha individuato in Fran Garcia del Real Madrid come il perfetto sostituto di Theo Hernandez, diventato un nuovo calciatore dell’Al-Hilal. Il calciatore spagnolo, dunque, è diventato l’obiettivo numero di Igli Tare.

Il Milan sta seguendo anche altri giocatori nel ruolo di terzino sinistro: da Reguillon, passando per Emerson Palmieri, a Parisi. Nel frattempo, però, il Real Madrid sta cercando un nuovo giocatore in quella zona di campo, permettendo così al club rossonero di provare a prendere Fran Garcia.