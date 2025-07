Dalla Roma all’Everton: doppio gioco Friedkin

Per la Roma e l’Everton della famiglia Friedkin bisogna segnalare delle importanti novità in sede di calciomercato.

La Roma ha iniziato la stagione 2025/26. La squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini si è ritrovata quest’oggi a Trigoria per dare il via ad un’annata che promette di essere molto importante per i colori giallorossi.

Gian Piero Gasperini, di fatto, avrà due obiettivi molto importanti per la prossima stagione. Il primo è sicuramente quello di tornare a qualificarsi per un’edizione della Champions League, cosa sfuggita l’anno scorso per un solo punto. Mentre il secondo è sicuramente quello di andare più avanti possibile nella seconda competizione europea per club, ovvero l’Europa League.

Proprio per raggiungere questi due obiettivi così importanti, ovviamente, la Roma ha bisogno di importanti rinforzi in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Roma, l’Everton vuole un obiettivo di Massara: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, la Roma deve affrontare un derby in casa per un obiettivo di mercato di Frederic Massara. Il giocatore in questione è Neil El Aynaoui del Lens, ma il centrocampista è seguito anche dalla seconda squadra di proprietà della famiglia Friedkin: l’Everton.

Da segnalare che El Aynaoui ha già accettato l’offerta della Roma, ma l’Everton ed il Crystal Palace (altra squadra interessata al calciatore del Lens) hanno chiesto informazioni.

Ma il club francese, visto il conrtatto in scadenza del calciatore nel 2027, non chiede meno di 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di El Aynaoui. La Roma, dal canto suo, deve ancora prendere una decisione definitiva sul calciatore del Lens, visto che sta premendo anche per Rios.