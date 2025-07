Allegri ma non troppo: addio Milan, riecco Mourinho

In casa del Milan è la giornata di Modric, ma c’è anche una beffa per colpa di Mourinho.

Il Milan, dopo la pessima stagione dell’anno scorso, è stata la prima squadra a ritrovarsi per iniziare ad allenarsi per la prossima annata. Alla guida della squadra rossonera c’è ora Massimiliano Allegri, tornato a Milanello dopo la bellezza di undici anni.

Il tecnico toscano, di fatto, avrà come obiettivo quello di risanare un ambiente devastato dopo l’ultima annata che, al netto del successo in Supercoppa italiana, ha portato solo delusioni ai tifosi milanisti. L’altra missione di Max Allegri, ovviamente, sarà quella di riportare il Milan in Champions League.

Tra i giocatori che aiuteranno l’ex allenatore della Juve a centrare questo obiettivo bisogna sicuramente inserire Luka Modric, atterrato questa mattina a Milan. Nel frattempo, però, in casa del Milan bisogna registrare un addio in sede di calciomercato per colpa dello stesso José Mourinho.

Calciomercato Milan, Mourinho vuole beffare Allegri: ecco le ultime notizie

Come riportato sul proprio profilo di X da Florian Plettenberg, giornalista di ‘Sky Sport Germania, il Fenerbahce del tecnico portoghese ha messo i propri occhi su un giocatore seguito fortemente dal Milan nelle scorse settimane, ovvero Xhaka del Bayer Leverkusen. Il club turco, di fatto, ha avuto molti contatti in queste ultime ore con l’entourage del calciatore.

Ricordiamo che Xhaka (seguito da José Mourinho anche ai tempi della Roma) ha trovato un accordo con la squadra saudita il Neom SC sulla base di 10 milioni di euro a stagione. Il Fenerbahce, però, è pronto ad acquisire le prestazioni del centrocampista svizzero qualora dovesse saltare il passaggio del calciatore nella Saudi Pro League.