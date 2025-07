Rios alla Roma, incontro galeotto: spunta la data decisiva

Al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, il centrocampista del Palmeiras continua ad accendere le fantasie giallorosse

Abbracciata dal calore dei suoi tifosi prima della seduta di allenamento al ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria, la Roma nella giornata di ieri ha cominciato a lavorare in vista della prossima stagione. Tanti i sorrisi che hanno accompagnato e seguito l’arrivo di Gasperini, molto disponibile a firmare autografi e a scattare foto. Intanto, l’area tecnica giallorossa è ormai da settimane al lavoro per provare ad esaudire in tempi relativamente celeri le richieste di mercato del tecnico di Grugliasco.

Incassata la disponibilità del Brighton ad imbastire la trattativa per Evan Ferguson con la formula del prestito con diritto di riscatto e in attesa del rilancio definitivo per Wesley, la Roma spera che la settimana appena cominciata possa essere quella decisiva per imprimere la sterzata decisiva alla trattativa Rios. Richiesta esplicita di Gasperini, il colombiano del Palmeiras ha espresso a chiare lettere la volontà di vestire la maglia giallorossa.

Almeno fino a questo momento, però, forte anche di una concorrenza che comprende diversi club di Premier League, il ‘Verdao’ non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto dei 30 milioni di euro chiesti già al momento delle prime negoziazioni. Per riuscire a trovare l’incastro vincente, Massara sarà dunque chiamato a ritoccare verso l’alto la prima proposta da 25 milioni di euro bonus compresi fatta recapitare al Palmeiras.

Calciomercato Roma, affare Rios bollente: le ultimissime

I contatti tra le parti proseguono. Intanto, come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, la speranza del ragazzo è che la telenovela possa chiudersi definitivamente prima di giovedì prossimo, giorno in cui il Palmeiras scenderà in campo dopo la sua esperienza al Mondiale per Club.

Convinti dalla posizione di forza ormai assunta dalla Roma sul fronte Rios, i media colombiani si spingono oltre e ipotizzano che l’affare venga formalizzato al massimo entro due-tre giorni per la felicità (anche) di Nestor Lorenzo, ct della Nazionale colombiana che avrebbe già avuto un confronto con il ragazzo. Assolutamente centrale nello scacchiere tattico dei Cafeteros, il classe 2000 avrebbe la grande occasione di arricchire il suo bagaglio d’esperienza. Nel frattempo, come già riferito nella giornata di ieri, va contestualizzata anche la posizione del Benfica.

Le ‘Aquile’ si sono effettivamente mosse per Rios ma non hanno affatto chiuso l’operazione con il Palmeiras: anche per questo la candidatura di Barrenechea, già scandagliata nelle scorse ore, è prepotentemente ritornata in auge per i lusitani. Rios e la Roma, la Roma e Rios: si prospettano ore assolutamente bollenti in un ping pong Italia-Brasile che ha tutta l’aria di essere decisivo.