Tonali alla Juventus, clamoroso nella notte: cifre UFFICIALI

Sul possibile approdo di Sandro Tonali alla Juve bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

La Juventus, dopo aver raggiunto il quarto posto nell’ultima giornata di campionato contro il Venezia, ha compiuto un grosso cambiamento dal punto di vista dirigenziale. Cristiano Giuntoli, dopo appena due anni dal suo arrivo, è stato sostituito dal dirigente francese Damien Comolli.

Mentre in panchina, dopo i tentativi fatti sia per Antonio Conte che per Gian Piero Gasperini, è rimasto Igor Tudor, al quale è stato anche rinnovato il contratto. L’anno prossimo dunque, la Juventus deve sia disputare un’ottima Champions League che, soprattutto, cercare di tornare a competere per la vittoria finale del campionato.

Proprio per questo motivo, di fatto, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ sono molto attivi in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, dopo l’arrivo a zero di Jonathan David, in casa della Juventus bisogna segnalare delle novità che riguardano un ex giocatore del Milan, ovvero Sandro Tonali.

Juve, ci sono delle cifre ufficiali per l’arrivo di Sandro Tonali: le ultime

Come riportano le agenzie di scommesse ‘Sisal’ e ‘GoldBet’, infatti, il passaggio del centrocampista alla corte di Igor Tudor è quotato solamente a 4.00. Queste quote non sono ovviamente indiscrezioni di calciomercato, ma sono anche degli indicatori delle varie voci che stanno girando in queste settimane.

Proprio su Sandro Tonali, nel frattempo, nella notte c’è stato un gossip sul suo possibile ritorno al Milan. Nella prossime settimane, dunque, vedremo se la Juventus riuscirà a prendere o meno il centrocampista italiano del Newcastle.