Firma da 15 milioni col Milan: bianconeri rifiutati

In casa Milan, dopo l’arrivo di Modric, bisogna segnalare altre novità in sede di calciomercato.

Il Milan è sicuramente tra le squadre italiane dove ci sono stati più cambiamenti in queste prime settimane di calciomercato estivo. Basta pensare agli arrivi di Igli Tare (nuovo direttore sportivo) e di Massimiliano Allegri. Quest’ultimo è tornato alla guida della squadra rossonera dopo ben undici anni.

Nel frattempo, però, in casa milanista ci sono stati dei profondi scossoni anche per quando riguarda il proprio parco giocatori. Il Milan, infatti, ha detto addio a due calciatori chiavi di questi ultimi anni del team meneghino, ovvero Reijnders (andato al Manchester City di Pep Guardiola) e Theo Hernandez ( ceduto all’Al Hilal di Simone Inzaghi).

Mentre per quanto riguarda i nuovi arrivi, di fatto, il Milan ha rinforzato la parte mediana del campo con Samuele Ricci e Luka Modric. Ma in questi ultime ore è arrivato un importante aggiornamento per quanto riguarda il mercato degli attaccanti.

Calciomercato Milan, un no può dare una a Massimiliano Allegri: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Monaco è propenso a cedere a titolo definitivo le prestazioni di Breel Donald Embolo. Il Besiktas ci aveva provato, offrendo 15 milioni di euro al club club monegasco, ma c’è stato il rifiuto da parte del giocatore.

Il Milan, dunque, deve affrontare una squadra in meno nella corsa per prendere Embolo. Anche i dirigenti rossoneri, di fatto, sono sulle tracce del centravanti svizzero per rinforzare il reparto offensivo agli ordini di Massimiliano Allegri.

Oltre a Giménez, infatti, al tecnico toscano serve un altro attaccante centrale per il suo Milan. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se ci saranno o meno delle novità su Empoli.