Addio alla Roma dopo tre stagioni: la firma è UFFICIALE

Per la Roma, in attesa di nuovi arrivi per Gian Piero Gasperini, bisogna segnalare un addio ufficiale.

La Roma di Gian Piero Gasperini si è radunata domenica a Trigoria per iniziare la nuova stagione, la quale sarà molto importante per il club capitolino. I giallorossi, infatti, avranno come primo obiettivo quello di tornare a qualificarsi per un’edizione della Champions League, sfiorata l’anno scorso per un solo punto di distacco dalla Juventus.

Il secondo obiettivo della Roma, invece, è quello sicuramente di andare più avanti possibile nella seconda competizione europea per club, ovvero l’Europa League. Proprio per questi motivi, di fatto, Frederic Massara (‘nuovo’ direttore sportivo giallorosso al posto di Florent Ghisolfi) è al lavoro per chiudere vari colpi.

La pista più calda, almeno in queste ore, è sicuramente quella che porta a Rios del Palmeiras. La Roma, infatti, sta spingendo tantissimo per il centrocampista colombiano. Nel frattempo, però, in queste ore in casa giallorossa bisogna segnalare un addio ufficiale in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, c’è annuncio ufficiale di un addio: ecco tutti i dettagli

Come comunicato sul proprio profilo ufficiale di X dal PSG, infatti, il diciannovenne Renato Marin si è legato al club parigino. Dopo essersi svincolato dalla Roma, dunque, l’estremo difensore ha firmato un contratto con la squadra campione d’Europa in carica fino al 2030.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Renato Marin. Libre, le gardien de but de 19 ans, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2030 ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 17, 2025

Per Renato Marin, dunque, è pronta una grandissima esperienza nel PSG di Luis Enrique. Ricordiamo che il portiere classe 2006 ha militato per tre anni nel settore giovanile della Roma, dove bisogna sottolineare le 50 presenze collezionate con la maglia della Primavera del team capitolino.