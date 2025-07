Rios alla Roma, sostituto pronto: firma da 25 milioni

In casa Roma, di fatto, ci sono delle grosse novità sulla trattativa per vedere Rios con la maglia giallorossa.

La Roma di Gian Piero Gasperini sta preparando la stagione da domenica scorsa. I giallorossi, infatti, si stanno allenando questi giorni a Trigoria per farsi trovare pronti ad un’annata calcistica ricca di partite, considerando sia l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League che quello di compiere un ottimo percorso in Europa League.

Nel frattempo, ovviamente, la Roma è impegnata anche in sede di calciomercato. Gian Piero Gasperini, di fatto, ha bisogno di nuovi calciatori per poter allestire una squadra che rispondano alle sue richieste tecniche e fisiche. Una delle richieste del tecnico natio di Grugliasco è sicuramente Rios del Palmeira.

La Roma, infatti, sta insistendo molto per cercare di acquisire a titolo definitivo le prestazioni del calciatore colombiano. Proprio sul possibile passaggio di Rios alla squadra giallorossa, tra l’altro, bisogna segnalare un importante retroscena che potrebbe essere determinante per questa trattattiva.

Calciomercato Roma, novità importanti sul possibile arrivo di Rios: le ultime

Secondo quanto riportato dal media portoghese ’24noticias.sapo.pt’, Rios continua infatti ad essere seguito dal Benfica che, però, si sta guardando anche intorno. Il giocatore individuato dal club lusitano è Giannis Konstantelias del Paok Salonicco.

Ricordiamo che il club greco chiede almeno 25 milioni di euro per dare il via libera per la sua cessione. Questa cifra richiesta dallo stesso Paok Salonicco è proprio quella che ha offerto il Benfica per prendere Rios.

Il club portoghese, però, si muoverà per Konstantelias solo quando sarà sicuro che non riuscirà a prendere il calciatore del Palmeiras. La Roma, dal canto suo, continua a premere per Rios. Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro del calciatore colombiano.