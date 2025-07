Roma, infortunio Dovbyk: salta la prima partita

Tra le fila della Roma di Gian Piero Gasperini bisogna registrare l’infortunio di Artem Dovbyk

La Roma, di fatto, è tra i club più attivi in sede di calciomercato in queste ultime ore. Frederic Massara, infatti, sta cercando di chiudere il prima possibile almeno tre colpi per rinforzare la squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Nel frattempo, dopo quasi una settimana contraddistinta da doppie sedute, la Roma giocherà quest’oggi la sua prima ‘amichevole’. Alle ore 18.00, infatti, a Trigoria ci sarà l’allenamento congiunto contro il Trastevere.

Per la Roma, dunque, quello di oggi sarà un primo test per iniziare al meglio la nuova stagione. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivata la notizia dell’assenza di uno dei giocatori più attesi, ovvero Artem Dovbyk.

Roma, problema fisico per Artem Dovbyk: le ultime da Trigoria

Come riportato da Filippo Biafora, giornalista de ‘Il Tempo’, il centravanti ucraino ha infatti riportato un problema muscolare alla coscia in questa prima settimana di allenamenti svolti a Trigoria. Artem Dovbyk, dunque, non ci sarà quest’oggi contro il Trastevere.

Ricordiamo che sull’ex attaccante del Girona ci sono tante aspettative per la prossima stagione. L’anno scorso, nonostante i 17 gol realizzati tra tutte le competizioni, Artem Dovbyk non ha convinto del tutto.