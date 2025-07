Sprint del Benfica per Rios: le tappe del sorpasso alla Roma | ASRL

Il blitz dei portoghesi ha riscritto i termini di una trattativa dai tanti colpi di scena: ecco cosa è successo

In procinto di accogliere El Aynaoui – il primo acquisto dell’estate giallorossa che atterrerà nella Capitale poco dopo le 23 – la Roma sta per vedere sfumare in maniera definitiva l’altro obiettivo per il centrocampo. Ci stiamo riferendo chiaramente a Richard Rios, per il quale il Benfica ha acquisito un buon vantaggio sulla concorrenza e si appresta a scrivere la parola fine su una trattativa alla quale è stata impressa l’accelerata probabilmente decisiva proprio in questa settimana.

Come appreso da AsRomalive.it, infatti, nella giornata di martedì c’è stato un summit con tanto di cena tra Rui Pedro Braz, ds del Benfica, Bruno Carvalho, intermediario del club portoghese, Leonardo Holanda, responsabile delle relazioni internazionali del Palmeiras e l’agente di Rios.

Un incontro utile non solo a ribadire l’interessamento delle Aquile, che già da tempo avevano effettuato i primi sondaggi esplorativi, ma soprattutto a fare in modo che i contatti entrassero definitivamente nel vivo. Ecco perché poche ore dopo – mercoledì – si è tenuto un incontro proprio con il centrocampista del Palmeiras che ha avuto l’occasione di parlare telefonicamente sia con Otamendi che con Rui Costa, presidente della squadra portoghese.

Trattativa #Rios: martedì cena tra Ds del #Benfica, intermediario dei 🇵🇹, agente del 🇨🇴 e responsabile delle relazioni internazionali del #Palmeiras. Mercoledì incontro con Rios, che ha parlato telefonicamente anche con #Otamendi e #RuiCosta @calciomercatoit @asromaliveit1 — daniele trecca (@danieletrecca) July 19, 2025

Calciomercato Roma, cena e contatti telefonici: così il Benfica ha messo la freccia per Rios

Il giocatore, che aveva aperto in maniera convinta all’ipotesi Roma, è poi ritornato sui suoi passi, convinto dalla proposta messa sul piatto dal Benfica che, sfruttando un canale negoziale diverso rispetto a quello dei giallorossi, ha bruciato la concorrenza.

Per mettere il lucchetto alla trattativa – non ancora chiusa in tutti i suoi aspetti – Rui Pedro Braz (accostato anche alla Juventus nelle ultime ore) ha fatto dunque ritorno in Brasile. Le parti saranno chiamate a limare gli ultimi dettagli di un affare ormai impostato nelle sue linee più importanti sulla base di una valutazione complessiva che, bonus compresi, potrebbe sfondare il muro dei 30 milioni di euro.

Dal canto loro, Porto, United, Nottingham Forest e Zenit che, oltre alla Roma, stanno continuando a monitorare la situazione non sono ancora tagliate fuori al 100% dalla corsa a Rios ma vedono assottigliarsi in maniera concreta le chances di mettere le mani sul jolly di centrocampo di proprietà del Verdao. L’esito del blitz in Brasile dell’area tecnica del Benfica dovrebbe infatti far calare il sipario ad una delle telenovelas più intriganti di questi giorni.