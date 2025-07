Calciomercato Roma, messaggio alla Juve: firma per fare il titolare

Tra le diverse trame della sessione estiva di calciomercato, ce n’è una che coinvolge direttamente i giallorossi e i bianconeri

La sessione estiva di calciomercato della Roma è pronta al decollo. Pungolata anche dalle parole di Gasperini a margine dell’amichevole con il Trastevere, l’area tecnica giallorossa ha ormai perfezionato il secondo acquisto definendo con il Brighton la trattativa per Ferguson. L’attaccante irlandese è atteso nella Capitale così come avvenuto per El Aynaoui, sbarcato all’aeroporto di Fiumicino nella tarda serata di sabato.

Nel frattempo Massara ha ormai impostato nelle sue linee decisive anche la trattativa con il Flamengo per Wesley e sta stringendo i tempi per Ghilardi dell’Hellas Verona: in questo senso, la prossima potrebbe risultare la settimana chiave per riuscire a battere in maniera definitiva la folta concorrenza per il centrale gialloblu che comunque ha messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità. Inoltre, la ricerca di una seconda punta in grado di giostrare sul lato sinistro del campo e l’acquisto di un secondo portiere che dovrà prendere il posto del partente Gollini rappresentano altre due tracce importanti da prendere in considerazione. Per quanto concerne la voce portieri, il possibile intreccio con la Juventus non è affatto da escludere visto che nei giorni scorsi è stato accostato alla Roma, sia pur in modo piuttosto timido, Mattia Perin.

Calciomercato Roma, chiusura di un cerchio: la scelta di Perin

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Perin potrebbe entrare nell’ordine di idee di fare le valigie soltanto se arrivasse una proposta di un club ‘ambizioso’. Ovviamente la partecipazione alle Coppe Europee rappresenterebbe un volano importante dell’operazione. In questo senso occhio alle mosse del Bologna – dove comunque attualmente il primo portiere continua ad essere Skorupski – e il Como.

Allo stato attuale della situazione, i lariani non partono favoriti nella corsa all’estremo difensore della Juventus benché Fabregas, e la sua eventuale opera di convincimento, potrebbe rappresentare un tema piuttosto interessante al quale prestare attenzione. Ad ogni modo, nel caso in cui non si materializzassero le condizioni propizie, l’ex portiere del Genoa potrebbe decidere di restare alla Juve che, nel frattempo, ha cominciato a cautelarsi sondando i profili di Montipò ed Emil Audero. Dal canto suo la Roma, almeno per il momento, appare piuttosto defilata in una corsa a Perin alla quale i giallorossi non hanno partecipato. Vero è, però, che i capitolini sono obbligati a muoversi per un secondo portiere vista l’uscita di Gollini.