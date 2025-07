Vlahovic firma gratis: la Juve l’ha già liberato

In casa Juve, di fatto, ci sono delle grosse novità sul futuro di Dusan Vlahovic.

Dopo il Mondiale per Club, di fatto, la Juventus di Igor Tudor è in vacanza per poi iniziare la preparazione per la prossima stagione, dove dovrà cercare di raggiungere diversi obiettivi. La squadra bianconera, infatti, l’anno prossimo dovrà sia cercare di andare più avanti possibile in Champions League che, soprattutto, cercare di tornare competitiva per la lotta dello scudetto.

Per fare ciò, però, la Juventus ha bisogno di rinforzi importanti. Tuttavia, al netto di Jonathan David, il calciomercato della ‘Vecchia Signora’ in entrata è al momento bloccato. In queste ultime ore, infatti, si è parlato più di cessioni che di acquisti, vedi la cessione di Mbangula al Werder Brema.

Uno dei motivi della fase di stallo del mercato in entrata della Juventus è sicuramente la ‘questione’ Dusan Vlahovic. Nel frattempo, però, bisogna registrare un importantissimo retroscena proprio sul futuro del centravanti serbo.

Juve, presa una decisione sul futuro di Dusan Vlahovic: ecco tutti i dettagli

Come riportato sul proprio profilo ufficiale da Mirko Nicolino, giornalista ed esperto del mondo juventino, sul destino di Dusan Vlahovic c’è un’ipotesi che sta diventando sempre più quella probabile. Al momento, infatti, l’ex calciatore della Fiorentina dovrebbe restare alla Juventus per poi andare via l’anno prossimo da parametro zero.

Alla ripresa degli allenamenti, ovvero giovedì prossimo, Dusan Vlahovic sarà dunque con il resto dei compagni. La volontà della Juventus, di fatto, sarebbe quella di non mettere in disparte il centravanti serbo.

Se veramente dovesse andare così, quindi, Dusan Vlahovic da febbraio prossimo sarà libero di firmare per un’altra squadra senza passare per il consenso della Juventus. Nelle prossime settimane vedremo se cambierà qualcosa o meno.