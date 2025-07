LIVE Calciomercato Roma, non solo Wesley a Ghilardi: le news del 22 luglio

Calciomercato Roma, Gasperini ha fretta: nuovi rinforzi in arrivo, le notizie del 22 luglio su Wesley, Ghilardi e non solo

La Roma è in attesa di ufficializzare il suo terzo colpo di questa finestra estiva di calciomercato, la prima con Gasperini allenatore e con il ritorno di Massara come direttore sportivo. I primi due acquisti sono stati Neil El Aynaoui, centrocampista proveniente dal Lens, ed Evan Ferguson, attaccante del Brighton che ieri ha svolto le visite mediche. A seguire tutte le notizie odierne, ora per ora.

Ore 11.20 – Secondo Flavio Maria Tassotti, il Trabzonspor sarebbe interessato a Stephan El Shaarawy. Gli intermediari sono al lavoro per trovare offerte alla Roma.

Ore 11:00 – Federico Chiesa, accostato l’anno scorso alla Roma ma poi finito al Liverpool dove ha deluso trovando pochissimo spazio, nel corso di questa estate farà molto probabilmente ritorno in Italia. Potrebbe essere un’idea per Gasperini, ma al momento si è mossa con decisione l’Atalanta e pure il Napoli di Conte. LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 08:34 – Il futuro di Lorenzo Pellegrini sembra essere sempre più lontano da Roma. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il rinnovo del contratto è una chimera e ci sono due club della nostra Serie A interessati al suo ingaggio. LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO